شكرا لقرائتكم خبر عن طعام يدمر عضلة القلب يتناوله الكثير من الناس باستمرار.. لن تتوقعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتأثر عضلة القلب بالأطعمة سريعة التحضير وهي عضلة لها دور هام في حياة الإنسان وتعد من أهم الأعضاء الموجود فى الجسم . ويلعب الطعام دورا في الحفاظ على صحة القلب ومن بين الأشياء التى تضره بشكل كبير هى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وهناك بعض الأطعمة التي تكسب الطعام مذاق الشوربة مثل تلك الموجودة فى اكياس الشعيرية سريعة التحضير. وتحتوى هذه الأطعمة على نسبة كبيرة من الصوديوم الذى يضر الجسم ويسبب مشاكل كثيرة أبرزها أمراض القلب وتلف الشرايين، فضلا عن أن القيمة الغذائية لمعظم هذه الأنواع ليست عالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طعام يدمر عضلة القلب يتناوله الكثير من الناس باستمرار.. لن تتوقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.