شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعترف: خطأ مخجل على شاشة القناة .. نصحتهم لكن دون جدوى .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي التونسي محمد كريشان المذيع بقناة الجزيرة عن خطأ واضح يظهر على شاشة القناة، بشكل متكرر. وعبر كريشان: عن أسفه لما يبث من بعض الإعلانات الإشهارية مع أخطاء إملائية واضحة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكتب على حسابه في تويتر: "خطوط جوية عالمية مثل الخطوط القطرية لا تكلف نفسها عناء التدقيق اللغوي لومضاتها الإشهارية المكلفة قبل بثها على شاشات التلفزيون : "سافر مع الخطوط الجوية التي يُمكنكَ الوثوقُ (بالضمة) بها" وليس الوثوقَ بها (بالفتحة). خطأ مخجل ويتكرر عشرات المرات على شاشة "الجزيرة ". وأكد مذيع الجزيرة "أنني لفت انتباههم بشكل ودي قبل أيام ووعدوا بالاتصال لأشرح لهم ولم يفعلوا". وردًا على تدوينته، تفاعل الكثير من المتابعين، حيث علق أحدهم: "قد لاحظتها عدة مرات واستغربت وجود هذا الخطأ تحديداً على قناة الجزيرة وكما يقال غلطة الشاطر بعشرة". ونوّه المتابع أيضا: "السيد كريشان، حبدا لو تتحلون بنفس الدقة والموضوعية عند اختيار ضيوف برنامج سيناريوهات الذي تعطون فيه الأولوية لضيوف من بلدكم الأصلي تونس كما لو أن باقي الدول العربية أصبحت خالية من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات".

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