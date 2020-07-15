شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ثغرة خطيرة تهدد ملايين مستخدمي Zoom حول العالم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن الشركة المطورة لتطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو تعمل حاليا على تصحيح ثغرة برمجية قد تهدد أمن معلومات الكثير من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للخبراء في شركة ACROS Security المتخصصة بأمن البيانات فإن الثغرة المذكورة والتي أطلق عليها اسم "يوم الصفر" تهدد مستخدمي تطبيق Zoom ممن يستعملون التطبيق من الحواسب باستخدام أنظمة Windows 7 و Windows Server 2008 R2 و الإصدارات الأقدم من "ويندوز"،

ولا تؤثر هذه الثغرة وفقا للخبراء على مستخدمي التطبيق من الهواتف أو مستخدميه من الحواسب مع أنظمة Windows 8 أو Windows 8.

وقال المدير التنفيذي للشركة المذكورة، Mitja Kolsek: إن هذه الثغرة قد تسمح لقراصنة الإنترنت بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على كمبيوتر الضحية حيث يتم تثبيت برنامج Zoom Client لنظام التشغيل Windows، والأخطر من ذلك هو أن نظام التشغيل لا يعطي أي تحذير للمستخدم أثناء تنفيذ الهجمة الإلكترونية على جهازه".

وأضاف "أبلغت شركتنا الشركة المسؤولة عن Zoom بوجود هذه الثغرة، وأصدرنا تحديثا أمنيا لمنع مثل هذا النوع من الهجمات ريثما تطلق الأخيرة تحديثا لتطبيقها لمعالجة الأمر.