شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : لهذا السبب الصادم.. ولي العهد السعودي يصدر قرار بإيقاف سفير المملكة لدى اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة ان الديوان الملكي السعودي أوقف السفير محمد آل جابر عن عمله كوسيط في مفاوضات الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي عقب نقله معلومات مظللة للحكومة الشرعية برغبة المملكة في بقاء معين عبدالملك في منصبه.
وأكدت مصادر سياسية أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرار بتجميد عمل سفيرها محمد سعيد ال جابر في مشاورات الرياض بسبب معلومات مضلله أبلغها للرئيس عبدربه منصور هادي عن قيادات في المملكة باستمرار إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
المصادر أكدت ان المملكة العربية السعودية لا تتدخل في صناعة القرار السياسي او فرض شخصية سياسية بعينها وان من استغل ذلك بتوجه فردي واجتهاد شخصي ليس لقيادة المملكة دور فيها.
هذا وقد تسبب اصرار السفير السعودي على إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء إلى فشل تنفيذ اتفاق الرياض وتأجيله مما دفع المملكة إلى تعيين محمد عبيد القحطاني رئيس اللجنة الخاصة بالقيام بعقد المشاورات.
ولي العهد السعودي يصدر قرار بإيقاف
تعود علاقة رئيس الوزراء معين عبدالملك بالسفير السعودي من ملفات إعادة الإعمار التي كان رئيس الوزراء نائب للسفير فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : لهذا السبب الصادم.. ولي العهد السعودي يصدر قرار بإيقاف سفير المملكة لدى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.