شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات جريئة لـ3 فتيات شابة انتقمن من والدهن بطريقة لا تخطر على بال بعدما مارس معهن أفعال صادمة لسنوات! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم المدعون الروس ٣ فتيات روسيات بقتل والدهن المسيء في 2018، بحسب فريق الدفاع عن الأخوات. تفاصيل القضية

وفي التفاصيل، فإن القضية تعود إلى يوليو 2018 عندما قامت الفتيات كريستينا وأنجلينا وماريا بمهاجمة والدهن وهو نائم وقتله بسكين ومطرقة ورذاذ الفلفل، حيث قمن بطعنه 30 مرة في جسده، وحملت أنجلينا المطرقة، وماريا السكين، وكريستينا فهي التي حملت عبوة بخاخ رذاذ الفلفل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

ممارسة العنف

ولكن قصة الفتيات تعود إلى ما قبل ذلك حيث اعتاد الأب ميخائيل خاشاتوريان على ممارسة العنف بحقهن على مدى ثلاث سنوات، ومعاملتهن كالسجينات، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جنسية بحقهن، وكل ذلك في ظل قوانين دولة لا تحمي ضحايا العنف الأسري أو تنقذهن منه. سبق إصرار وترصد

وتصر النيابة العامة في روسيا على أن الجريمة كان عن سبق إصرار وترصد، وأنها تمت بعد تخطيط لها وأن الدافع كان الانتقام، ورغم أن نائب المدعي العام فيكتور غرين كان قد طلب إعادة التحقيق بسبب أخطاء وقعت، إلا أن اللائحة النهائية تشير إلى القتل العمد.

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