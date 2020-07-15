رجل يزور قبر زوجته المتوفاة منذ عام .. وبعد وصوله إلى القبر كانت المفاجأة الصادمة (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مفزعة، أقدم مواطن تركي على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه فوق قبر زوجته بولاية أيدن، غربي البلاد. وقالت مديرية أمن قضاء إفلر أنه تلقت بلاغاً بعد منتصف ليلة الجمعة بسماع صوت طلق ناري داخل مقبرة تقع في حي جشتبه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت أن فرق الأمن هرعت إلى الموقع المعني في البلاغ، وعثرت على جثة رجل ستيني منتحراً برصاصة في الرأس فوق أحد القبور. وكشفت التحقيقات، أن القبر يعود لزوجة الضحية التي توفيت قبل نحو عام فيما لم تعرف دوافع الانتحار بعد. ونُقل جثمان الزوج إلى مركز الطب الشرعي بصدد إخضاعه للفحوصات ونفي شبهة القتل.

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