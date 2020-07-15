شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مسربة لزوجة سلطان عمان الجديد.. فاق جمالها جمال الملكة رانيا زوجة ملك الأردن.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، ادعت بأنها تعود لزوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن سعيد.



وقالت هذه الوسائل بأن الصورة المرفقة أسفل الخبر، هي صورة لزوجة السلطان الجديد، والذي تولى الحكم منتصف شهر يناير خلفًا لابن عمه قابوس بن سعيد حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له





ووفقا للصورة فقد ظهرت المرأة بجمال لا يوصف، ووصف جمالها عدد من المتابعين بأنه فاق جمال الملكة رانيا زوجة ملك الأردن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ولم يتسنى لموقع ""الخليج 365"" التأكد من حقيقة الصورة، خصوصا وأن أول ظهور رسمي لها كان في مراسم استقبال زوجة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخة موزة، زوجة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، في قصر "العلم العامر" لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.





حيث أعلنت وكالة الأنباء العمانية خبر الاستقبال دون أن تنشر أي صورة مرفقة للخبر.

