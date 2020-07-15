شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يقتل عروسته "ليلة الدخلة".. وحينما كسر أهلها باب الشقة وجدوا العريس بجانب جثتها يفعل هذا الأمر الصادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت التحريات والتحقيقات الأولية فى حادث مقتل عروس على يد زوجها ليلة الدخلة بمنطقة المطرية أن المتهم "إبراهيم ا"، عامل متزوج من قبل، وأن المجنى عليها "س م" زوجته الثانية كما كشفت التحقيقات عن مفاجأة، وهى أن زوجة المتهم الأولى اقترحت عليه أن يتزوج عليها من فتاة، بسبب عدم ارتياحه معها فى العلاقة الجنسية، بل إن زوجته الأولى هى من اختارت له عروسته "المجنى عليها" ليتزوجها.

وظل المتهم صامتا أمام رجال المباحث ولم يتكلم أو يفصح عن سبب وفاة زوجته، وجار استجوابه لمعرفة دوافع ارتكاب جريمته . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أهالى عروس، تفيد بمقتلها على يد عريسها "ليلة الدخلة"، بعدما ظلوا يطرقون باب الشقة ولم يفتح لهم فاضطروا إلى كسره ليجدوا جثة ابنتهم ملقاة على الأرض وبجوارها عريسها يبكى عليها.

تم إخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة بالواقعة، الذى أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الشقة، وتبين أن العروس ملقاة على الأرض بغرفة النوم والعريس يبكى بجوارها فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم على ذمة التحقيق.