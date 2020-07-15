شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف يهود خارف لهذا السبب ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements تقارير اخبارية مصرية عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخرا، ابناء الطائفة اليهودية في مديرية خارف بمحافظة عمران (شمال اليمن). وذكرت جريدة "المصريون" المصرية نقلاً عن مصادر محلية في مديرية خارف لم تسمها أن اختطاف اليهود اليمنيين يأيت "ضمن مسلسل التطهير العرقي، ونهب أموال اليمنيين من مختلف الطوائف وفئات الشعب، التي يقوم بها الحوثيين". وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي، أعتقلت يهود خارف وأودعتهم السجن بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، وتضغط عليهم من أجل مغادرة اليمن. وأوضحت المصادر، أن المليشيا الحوثية، "أكرهت يهود خارف قبل أن تودعهم السجن بالتوقيع على تعهدات ببيع بيوتهم وأرضهم وكل ممتلكاتهم بأسعار رمزية لقيادات حوثية، ومن ثم مغادرة اليمن". وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين مارسوا أبشع الجرائم الحقوقية ضد يهود خارف، وقطعوا عليهم الماء والكهرباء، ومنعوهم من التزود بالغذاء على فترات متفاوتة. تقارير اخبارية مصرية عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخرا، ابناء الطائفة اليهودية في مديرية خارف بمحافظة عمران (شمال اليمن). وذكرت جريدة "المصريون" المصرية نقلاً عن مصادر محلية في مديرية خارف لم تسمها أن اختطاف اليهود اليمنيين يأيت "ضمن مسلسل التطهير العرقي، ونهب أموال اليمنيين من مختلف الطوائف وفئات الشعب، التي يقوم بها الحوثيين". وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي، أعتقلت يهود خارف وأودعتهم السجن بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، وتضغط عليهم من أجل مغادرة اليمن. وأوضحت المصادر، أن المليشيا الحوثية، "أكرهت يهود خارف قبل أن تودعهم السجن بالتوقيع على تعهدات ببيع بيوتهم وأرضهم وكل ممتلكاتهم بأسعار رمزية لقيادات حوثية، ومن ثم مغادرة اليمن". وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين مارسوا أبشع الجرائم الحقوقية ضد يهود خارف، وقطعوا عليهم الماء والكهرباء، ومنعوهم من التزود بالغذاء على فترات متفاوتة.

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