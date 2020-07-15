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عدن - ياسمين التهامي - تعليمات حوثية لتكثيف الهجوم على السعودية بسبب قرار "الحج"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مليشيا الحوثي تعليمات إلى وسائل إعلامها وقياداتها بتكثيف الهجوم على السعودية بشأن قرار منع الحج على القادمين من خارج المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية من تفشي فيروس ت مليشيا الحوثي تعليمات إلى وسائل إعلامها وقياداتها بتكثيف الهجوم على السعودية بشأن قرار منع الحج على القادمين من خارج المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا ، وتصوير ذلك بأنه منع للمسلمين من أداء هذه الفريضة؛ في تناغم موقفي مع الممول والداعم الرئيس؛ إيران. وذكرت مصادر مطلعة، إن التعليمات الحوثية شملت خطباء المساجد لتناول هذا الموضوع، بهدف الإساءة إلى السعودية. وأكد على أن مزايدة الحوثيين حول هذا الموضوع مكشوفة ومفضوحة، وأن المليشيا كانت تهاجم - منذ إشعالها الصراع في أواخر 2014م - كل من يذهب إلى الحج وتحرض عليهم بدعوى دعم السعودية بالأموال التي تستخدم فيما يسمونه "العدوان على اليمن". وأشار إلى أن المليشيا، دأبت عبر منابر المساجد ووسائل إعلامها وناشطيها على مطالبة الراغبين في الحج بإنفاق أموالهم على الفقراء والمساكين بدلا من الذهاب لأداء الفريضة. وظهر نشطاء حوثيين يكيلون السباب والشتائم لمن ذهبوا إلى الحج العام الماضي.

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