إب..مليشيا الحوثي تختطف أحد التجار لإجباره على دفع زكاة محل افتتح منذ أسابيع

أقدم مسلحون حوثيون، اليوم الأربعاء، على اختطاف أحد التجار، من أمام محله بمدينة إب، وسط اليمن، لإجباره على دفع زكاة عن محل افتتح قبل أسابيع.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي ماجد التينة المعين مديراً لهيئة الزكاة في إب ـ هيئة استحدثتها المليشيا تقوم مقام مكتب الواجبات ـ أقدموا صباح اليوم على اختطاف التاجر" خليل أبو الرجال" من أمام محله بشارع العدين الخلفي، وسط المدينة.



وبحسب المصادر فإن المسلحين الحوثيين الذين اقتادوا " أبو الرجال" إلى جهة مجهولة، يحاولون إجباره على دفع إتاوات مالية تحت مسمى "الزكاة" بالرغم أن محله ـ فضيات ـ لم يمضي على افتتاحه سوى أسابيع.



وقبل أيام اختطف مرافقو التينة نجل أحد التجار وأودعوه أحد أقسام الشرطة كرهينة من أجل الضغط على والده لدفع إتاوات جديدة.



وتحاول مليشيا الحوثي إجبار تجار مدينة إب، على دفع اتاوات جديدة تحت مسمى "زكاة أرباح رمضان" على الرغم من دفعه مبالغ خيالية كرسوم "زكاة" خلال رمضان الماضي.



وتسببت الانتهاكات الحوثية بإغلاق عدد من التجار محلاتهم التجارية، فيما أعلن البعض الإفلاس، ولايزال الكثيرين يتعرضون لابتزازات شبه يومية تهدد أعمالهم بالتوقف.

