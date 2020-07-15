تعز: مشايخ وأعيان "قَدَس" يباركون تعيين "الشمساني" قائدًا للواء 35 مدرع 

بارك، أعيان ومشايخ ووجاهات، عزلة قَدَس، بمحافظة تعز، الثلاثاء، تعيين العميد عبد الرحمن الشمساني قائدًا للواء 35 مدرع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد أعيان ومشايخ ووجاهات وقيادات الأحزاب السياسية بعزلة قًدَس، إلى قائد اللواء 35 مدرع، العميد عبدالرحمن الشمساني في منزله، بقرية الأشروح، بقَدَس.

وكان على رأس الوفد الزائر، الشيخ عبد القادر مغلس، والشيخ رشيد مغلس، والشيخ حسين عبد الوهاب مغلس، والشيخ عبدالله عبد الرحمن مغلس، الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، وعدد من الوجاهات الاجتماعية، والقيادات الحزبية في العزلة.

وفي اللقاء، رحب قائد اللواء 35 مدرع العميد الشمساني بالحاضرين.. مؤكدًا بأن أهم أولوياته، تحرير تعز، ودحر الانقلابيين الحوثيين، والحفاظ على أمن واستقرار الحجرية، والوقوف ضد كل المخططات والمشاريع التي تهدف الى فصل الحجرية عن محافظة تعز.

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وأكد العميد الشمساني للحاضرين بأنه كان وسيبقى أحد أبناء الحجرية الأوفياء، وسيكمل المشوار الذي كان قد بدأه رفيق دربه الشهيد القائد عدنان الحمادي رحمة الله تغشاه.

وفي ختام حديثه، دعا العميد الشمساني الحاضرين الى تفويت على من يريد زعزعة أمن الحجرية، والوقوف صفًا واحدًا بجانب قيادة اللواء 35 مدرع.

من جانبهم، هنأ الحاضرون العميد الشمساني لنيله ثقة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.. مؤكدين تأييدهم الكامل لقرار التعيين ووقوفهم مع قيادة اللواء 35 مدرع.‎