مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء إب بنيران قوات الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

إب - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بنيران قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.



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وقالت مصادر مطلعة إن عددا من مسلحي المليشيا من أبناء محافظة إب، لقوا مصرعهم بجبهات وصرواح ونهم والجوف والبيضاء خلال اليومين الماضيين.

مصادر مطلعة أفادت أن من بين صرعى مليشيا الحوثي الصريع محمد علي محمد الزبدي من أبناء مديرية القفر، والصريع بشار بشير عبده شمسان من أبناء مديرية جبلة، والصريع برهان محمد عبده الشرعبي من أبناء مديرية ذي السفال، والصريع رشيد صالح احمد عبدالله القباتلي من ابناء قرية "قرعد" عزلة كحلان بمديرية الرضمة، والصريع هادي سرحان من أبناء قرية وادي الردى بالنادرة، والصريع سفيان عبده سفيان من أبناء قرية الدوير بمديرية النادرة، والصريع وليد محمد مصلح الكهالي من أبناء قرية حرية بمديرية النادرة شرق إب، والصريع محمد ناصر علي الحميري من أبناء مديرية المشنة، والصريع هيثم علي عبدالله البدوي من أبناء مديرية المخادر شمال إب.

وقبل أيام قليلة قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، بينهم الصريع صفوان عبده محمد الحنومة، والصريع أحمد خالد صالح التويتي وكليهما من أبناء مديرية السدة، والصريع الطفل محمد رضوان محمد باعلوي من أبناء مديرية حبيش 14 عام، والصريع حمود حسن محمد الإرياني من أبناء مديرية القفر، والصريع أصيل أحمد أحمد الزبيدي، والصريع إبراهيم محمد علي الفقيه وكليهما من أبناء مديرية يريم، والصريع مصعب محمد عبدالله الجابري من أبناء مديرية المخادر، والصريع فارس علي محمد الرحبي من أبناء مديرية جبلة، والصريع إبراهيم محمد مطهر الشامي من أبناء مديرية يريم، والصريع ميثاق نا