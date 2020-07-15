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إصابة طفل برصاص راجع في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

إصابة طفل برصاص راجع في إب

إب - الخليج 365

أصيب طفل برصاص راجع في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل تصاعد ضحايا الرصاص الراجع بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وقالت مصادر محلية إن طفلا أصيب في السياني، برصاص راجع بعد أيام من أيام من إصابة ومقتل عدد من المواطنين برصاص راجع بعدد من مديريات المحافظة.

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وأضافت المصادر أن الطفل المصاب يدعى "محمد يحى عبده الشعيبى" ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة إب، نتيجة تعرضه لرصاص راجع في قرية المسالقة بمنطقة "صهبان" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

 

وقبل أيام أصيبت زوجة عبده محسن والطفل عبداللطيف عثمان محمد الليث برصاص راجع في ذات القرية بمنطقة صهبان.

 

وتشهد محافظة إب فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وتصاعد سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص في الأعراس ومواكب تشيع قتلى المليشيا، وفي خلافات الأراضي، فضلا عن الفوضى الأمنية التي تعصف بمديريات محافظة إب.

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