مقتل مواطن وإصابة آخر في إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن وأصيب آخر بحادثين منفصلين في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "نصر محمد عبدالله الجبري" قتل برصاص مسلح من أبناء منطقة المشاعبة بمديرية جبلة جتوب غرب مدينة إب. وفي حادثة أخرى أصيب مواطن يدعى "عادل حمود العواضي" برصاص مسلح في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب. وفي موضوع متعلق بالإنتهاكات، اختطفت مليشيا الحوثي المواطن "ع أ أ" بمحافظة إب، ونهبت ما بحوزته من ممتلكات شخصية أثناء عملية الإختطاف، واقتادته إلى سجونها بمدينة إب.

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