أطباء بلا حدود: كورونا يتصاعد في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

إب - الخليج 365

قالت منظمة أطباء بلاحدود، إن محافظة إب، وسط اليمن، تشهد تفشياً متواصلاً لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أكدت استقبال مركز العزل في منطقة السحول شمال مدينة إب، لأكثر من 30 مريض بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع.



وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، "يستمر وجود كوفيد١٩ في محافظة إب، وهي واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة".

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وأكدت المنظمة دعمها للسلطات الصحية المحلية في "إب" لتشغيل مركز السحول لعلاج كوفيد١٩، كجزء من التزام أطباء بلا حدود المستمر بتقديم أفضل رعاية للأشخاص الذين يعانون من الفيروس.

وقالت "بلا حدود" إنها تقديم الدعم من خلال تدريب ومراقبة الموظفين في المركز، وتقديم الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE)، والمساعدة على وضع جميع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها(IPC) وتوفير معدات ومواد النظافة.

وأفادت أن مركز السحول للعزل بدأ باستقبال المرضى منذ 14 يونيو، ولديه سعة سريرية تقدر بـ 18 سرير في وحدة العناية المركزة و 70 سرير للرقود.

وسجلت محافظة إب انتشار وتفشي كبير لفيروس كورونا وسجلت فيه مئات الإصابات والوفيات في الوقت الذي تمارس فيه مليشيا الحوثي تكتيم على أعداد الإصابات والوفيات، كنهج اعتمدته في تعاملها مع الوباء في مناطق سيطرتها، رغم تأكيد مصادر طبية متطابقة بتسجيل مئات الإصابات والوفيات بالفايروس في مختلف مديريات المحافظة