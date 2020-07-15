شكرا لبحثكم عن خبر معين عبدالملك يتسبب بمشكلة سياسية أحرجت السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر مطلعة ان الديوان الملكي السعودي اوقف السفير محمد آل جابر عن عمله كوسيط في مفاوضات الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي عقب نقله معلومات مظللة للحكومة الشرعية برغبة المملكة في بقاء معين عبدالملك في منصبه.

وأكدت مصادر سياسية أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرار بتجميد عمل سفيرها محمد سعيد ال جابر في مشاورات الرياض بسبب معلومات مضلله أبلغها للرئيس عبدربه منصور هادي عن قيادات في المملكة باستمرار إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء.

المصادر أكدت ان المملكة العربية السعودية لا تتدخل في صناعة القرار السياسي او فرض شخصية سياسية بعينها وان من استغل ذلك بتوجه فردي واجتهاد شخصي ليس لقيادة المملكة دور فيها.

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هذا وقد تسبب اصرار السفير السعودي على إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء إلى فشل تنفيذ اتفاق الرياض وتأجيله مما دفع المملكة إلى تعيين محمد عبيد القحطاني رئيس اللجنة الخاصة بالقيام بعقد المشاورات.

تعود علاقة رئيس الوزراء معين عبدالملك بالسفير السعودي من ملفات إعادة الإعمار التي كان رئيس الوزراء نائب للسفير فيها.

نقلا عن موقع صوت اليمن