شكرا لبحثكم عن خبر ممارسة خطيرة نقوم بها يوميا تعرضنا لـ6 امراض فتاكة.. لن تصدق ماذا تكون ..شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتمد العديد من الوظائف الحالية على الوسائل التكنولوجية فى العمل، وهو ما يضطر الفرد من المكوث أمام شاشات الكمبيوتر ساعات طويلة، وهو ما يؤثر على الظهر سريعا.

ويقدم الموقع الأمريكى "insider" 4 مشكلات نقع فيها بسبب الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر فترة طويلة وطرق التغلب عليها، وهي.. الصداع يحدق الفرد فى شاشة الكمبيوتر باستخدام خط صغير للنصوص التى يقرأها أو يكتبها مع الاقتراب إلى شاشة الكمبيوتر بشكل مبالغ فيه، وهو ما يؤدى إلى التعب والصداع، وهى من أصعب المشكلات التى تواجه العاملين أمام أجهزة الكمبيوتر فترات طويلة، وفى حالة زيادة حجم النصوص المقروءة أو المكتوبة بحجم مناسب لعينك سوف نشعر بقلة فى الإجهاد. جفاف العين مع التحديق فى الشاشة فترة طويلة تصاب العين بالجفاف، وهو ما يجعلنا نشعر بألم فى العين، ولكن باستخدام القطرة المرطبة للعين من حين لآخر للتخلص من هذا الجفاف المسبب للألم. Advertisements إجهاد العين عدم ملاءمة الإضاءة الخاصة بشاشة الكمبيوتر مع عينك يؤدى إلى الشعور بالإجهاد والصداع، ومن خلال ضبط درجة الإضاءة للشاشة يمكن التغلب على هذه المشكلة. زغللة فى العين هناك عضلات فى العين تساعد على التركيز على أشياء متعددة، وعلينا استغلال هذه النقطة بحيث نقوم كل 20 دقيقة أمام الكمبيوتر النظر 20 ثانية على شىء مختلف يبعد عنك بمقدار 6 أمتار، وذلك لتقليل الإجهاد الذى يحدث بسبب التركيز ساعات طويلة بدون الفصل، حيث يحدث عدم تكييف لعضلات العين لما هو غير شاشة الكمبيوتر، وهو يسبب الشعور بزغللة فى العين.

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