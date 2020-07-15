مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أطلقت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية Advertisements أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح. وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف الحوثي. وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما ينتج عنه سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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