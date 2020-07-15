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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في كتاف شرقي صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/تموز/2020، تجمعا للحوثيين في صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارتين تجمعا حوثيا في منطقة الفرع التابعة لمديرية كتاف شرقي صعدة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
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