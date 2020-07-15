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بالصورة مجلس الوزراء يفقد هيبته بعد غياب نصف اعضاء الحكومة

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عدن - ياسمين التهامي - عقد أمس اجتماع وصف بالاستثنائي في العاصمة الرياض لمجلس الوزراء حضره عشره وزراء من اصلا أربعين وزيرًا اعتبره البعض انهيار شبه تام للحكومة الذي يترأسها معين عبدالملك وذلك بسبب السياسة المتبعه من قبله وابتعاده عن الملف السياسي والعسكري.

المصادر أكدت أن رئيس الوزراء معين عبدالملك اصبح يائس عن إدارة الحكومة في ظل الصعوبات التي تواجه الشرعية وعدم قدرته على حلها، مشيرا إلى أطراف داخل الشرعية وجدت فيه الانسان الذي يلبي طموحاتها.

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