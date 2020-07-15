شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يختطفون يهود "خارف" ويجبرونهم على بيع بيوتهم وأراضيهم ومغادرة اليمن (صحيفة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير اخبارية مصرية عن اختطاف جماعة الحوثي، مؤخرا، ابناء الطائفة اليهودية في مديرية خارف بمحافظة عمران (شمال اليمن).

وذكرت جريدة "المصريون" المصرية نقلاً عن مصادر محلية في مديرية خارف لم تسمها أن اختطاف اليهود اليمنيين يأيت "ضمن مسلسل التطهير العرقي، ونهب أموال اليمنيين من مختلف الطوائف وفئات الشعب، التي يقوم بها الحوثيين".

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وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي، أعتقلت يهود خارف وأودعتهم السجن بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، وتضغط عليهم من أجل مغادرة اليمن.

وأوضحت المصادر، أن جماعة الحوثي، "أكرهت يهود خارف قبل أن تودعهم السجن بالتوقيع على تعهدات ببيع بيوتهم وأرضهم وكل ممتلكاتهم بأسعار رمزية لقيادات حوثية، ومن ثم مغادرة اليمن".

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين مارسوا أبشع الجرائم الحقوقية ضد يهود خارف، وقطعوا عليهم الماء والكهرباء، ومنعوهم من التزود بالغذاء على فترات متفاوتة.