شكرا لمتابعة خبر عن انتزاع مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين شمال الضالع (تفاصيل ميدانية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، اليوم الاربعاء، من تحرير مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن جماعة الحوثي شنت هجوماً بمختلف الاسلحة، منذ فجر اليوم وحتى لحظة كتابة الخبر، على مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في قطاعي باب غلق والفاخر شمال غرب مديرية قعطبة شمال الضالع.

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وأكد المصدر أن القوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الجنوبية تمكنت من صد الهجوم وتحرير مواقع إستراتيجية أبرزها موقع "تبة الهوى" و"قرن الليث" في قطاع حبيل العبدي.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة ويتبادل الطرفان القصف المدفعي.