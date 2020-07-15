شكرا لمتابعة خبر عن جماعة الحوثي تصعد ضد المدنيين وتحرق مواطن أمام المارة في ذمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرار لجرائم جماعة الحوثي فقد صعدت من جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تزايد أعداد حالات الوفيات في أوساط المدنيين بفايروس كورونا واستمرار إخفاء الإحصاءات وعدم تقديم مساعدات طبية للمرضى.

وأقدم القيادي الحوثي أبو أحمد النصيري، على قتل يمنية في مديرية الحداء (شرقي محافظة ذمار) في إطار ممارسات الحوثي المتعمدة لإهانة القبائل وزرع الفتنة بينها، فيما أحرق مسلحون حوثيون مواطناً يمنياً أمام المارة في مديرية جهران بذات المحافظة بعد أن صبوا البنزين على جسده ومنعوا الجميع من إنقاذه مهددين إياهم بالقتل.

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وفي شرقي تعز، أكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي فجرت أمس 4 منازل وشردت ساكنيها في مديرية خدير، متهمة قيادات حوثية بممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين في تلك المديرية والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى محافظة إب.

في غضون ذلك، توفي 5 يمنيين جراء إصابتهم بكورونا في ذمار خلال اليومين الماضيين، ووفقاً لمصادر طبية، فإن جماعة الحوثي تجبرهم على عدم إعلان أعداد الوفيات أو المصابين وعدم تقديم خدمات مجانية لهم.