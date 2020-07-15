وردنا الان : هذا ما يحدث شمال الضالع الان

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عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

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|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�الت مصادر ميدانية في محافظة الضالع جنوب اليمن ان القوات المشتركة في حبيل العبدي وباب غلق والمشاريح تخوض مواجهات شرسة ضد جماعة الحوثي تشاركها المدفعية بضربات محكمة على مواقع جماعة الحوثي. واضافت المصادر ان القوات المشتركه و الحزام الأمني تمكنت من تحرر مواقع هامة في حبيل العبدي اهما تبه الهوى - وقرن الليث في جبهة الفاخر ولازالت الاشتباكات في حبيل العبدي إلى اللحظة. وفي جبهة باب غلق ذكرت المصادر ان المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تجري الآن في ظل تعزيزات حوثية بعد انكسارها وتقدم للقوات المشتركة هناك حيث عززت قوات الحزام الأمني و السلفيين من تواجدهم بقوة واحرزت تقدم في بعض المواقع . وبحسب المصادر ان جبهة المشاريح حجرهي الأخرى اشتدت وتخوض معارك شرسة ضد جماعة الحوثي. واوضحت المصادر ان المواجهات لازالت تجري حتى اللحظة ولم يتم التطرق الى عدد الضحايا من الطرفين .