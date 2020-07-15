شكرا لمتابعة خبر عن بن عزيز يصدر اول توجيه بشأن احداث الحجرية وتداعيات تعيين قائد للواء 35 مدرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت رئاسة هيئة الاركان العامة في الجيش اليمني مذكرة الى محور تعز معنونة" تعليمات رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة رقم 798 "

وحوت التعليمات المرسلة الى قيادة محور تعز بان "يتم التوجيه بقاء الحال على ماهو عليه في الحجرية قطاع اللواء 35 مدرع ماقبل صدور التعليمات من رئيس هيئة الاركان العامة السابق"

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وبررت المذكرة هذا التوجيه "حتى لايحصل اي تداعيات وحتى يتم التشاور مع القيادة العليا لاصلاح الوضع هناك"

اكدت الفقرة الثانية من المذكرة الصادرة في تاريخ 4 يوليو ان التوجيه "مرسل للتنفيذ .. اعتراف سريع"

لكن هذه المذكرة لم يتم العمل بها مما يشير الى وجود تمرد من محور تعز على هيئة رئاسة الاركان في الجيش

لكن هذه المذكرة التي مر على صدورها عشرة ايام لم تجد طريقها للتنفيذ من قبل محور تعز حتى الان.