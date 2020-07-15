شكرا لمتابعة خبر عن أول رد للشيخ العكيمي على تصريحات أبو علي الحاكم وهذا ماقاله ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ القبلي البارز في الجوف عبدالله العكيمي تغريدة علق فيها على قصف الحوثيين بالصواريخ البالستيه أحياء شعبية في مأرب كما رد على تصريحات القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم بأن سيطرة الحوثيين على عاصمة مأرب بات وشيكا .

يقصف الحوثيون مأرب بالصواريخ بعد أن عجزوا عن مواجهة جيشنا الوطني وقبائلنا الأشاوس في الجبهات يظنون أن ذلك سيوهن من عزائمنا ويمنع تقدمنا لا يدرون أن قصف مأرب التي تحتضن الملايين من أبناء الشعب اليمني سيزيدنا قوةً وإصراراً على المضي قدماً في تحرير اليمن وإستعادة الدولة والجمهورية .

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