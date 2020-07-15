شكرا لمتابعة خبر عن بعد رفع القيود عنها ثلاثه محددات جديدة يضعها الحوثيين لصالات الأفراح والمراكز التجارية والأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة التابعة لجماعة الحوثي ، ثلاثة محددات للمنشئات الإقتصادية والخدمية في صنعاء وهي كالتالي :

-تحديد موعد إغلاق صالات الأفراح الساعة التاسعة ليلاً كحد أقصى -إغلاق أسواق الملابس والمراكز التجارية الساعة العاشرة مساءً وتمديد ساعة فقط خلال فترة عيد الأضحى -الإستمرار في إغلاق الكافيهات حتى إشعار آخر نظراً لخطورتها في إنتشار الأوبئة والأمراض.

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جاء ذلك بعد أن أقرت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، الإثنين الماضي، تخفيف القيود الاحترازية المفروضة على عدد من المنشآت الاقتصادية و الخدمية، بسبب فيروس كورونا.

والذي شمل تخفيف القيود صالات الأفراح و المطاعم و الكافتيريات و الحمامات البخارية و التقليدية و الحدائق العامة و الملاعب الرياضية.