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عدن - ياسمين التهامي - برنامج تدريبي بمحافظة المهرة لتأهيل18 متدربة في مجال الخياطة

جهينة يمن / لميس الأصبحي

برعاية كريمة من الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان و تنفيذ cssw-yemenاقام مشروع الحماية ودعم سبل العيش وبالشراكة مع مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لمكتب فرع وزراة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة البرنامج التدريبي للمستفيدات من المساحة الامنة لعدد من النساء في مشاريع التمكين الاقتصادي في مجال الخياطة شاركت فيها( ١٨)متدربة لمدة ثلاثين يوما.

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جديد اب برس

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و في افتتاح البرنامج التدريبي الذي حضره الوكيل الأول للمهرة مختار محمد سعيد و مدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل فائز سهيل بلحاف ومديرة مركز الاسر المنتجة لطيفة الدموني،أكد الوكيل الأول على أهمية الشراكة المجتمعية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تدريب وتأهيل و الاهتمام بأنشطة المرأة مبينا أن مجال الخياطة مجال واسع وواعد و مرغوب لدى شرائح المجتمع.

و لفت وكيل المحافظة بن عويض إلى حرص السلطة المحلية واستعدادها بتقديم الرعاية والاهتمام بمختلف الانشطة المجتمعية خاصة التي تخدم قطاع المرأة وتحسن من المعيشة.



من جانبه حث مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز سهيل بلحاف، المتدربات إلى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي بما يسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية من خلال تنمية القدرات والمهارات خاصة التي تساعدهن من رفع مستواهن المعيشي والانخراط في سوق العمل وتجاوز الظروف الصعبة.

واشار مدير الشؤون الأجتماعية إلى أهمية الدفع بالنساء إلى ميدان العمل بعد تمكينهن من مهنة واحدة على الاقل لمواجهة الفقر وتجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والحد من البطالة واستغلال أوقات فراغ النساء،مقدما كل الشكر للسلطة المحلية و الجهات المانحة داعيا منظمات المجتمع المدني إلى تكثيف مثل هذه البرامج والدورات لتأهيل المرأة في المجالات الحرفية والمهنية.

في الأخير طافا الحاضرين باقسام مركز الاسر المنتجة و التعرف على محتوياته.