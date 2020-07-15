مسلحون يقتحمون منزل ناشطة حقوقية في مأرب ويصادرون هواتفها لهذه الأسباب؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة اقتحمت، أمس الثلاثاء، منزل ناشطة حقوقية بطريقة غير مبررة.
وقالت المصادر، إن قوات الامن الخاصة التابعة لـ"أبو محمد" اقتحمت منزل الناشطة الحقوقية أمة الله الحمادي، في المجمع، وطلبوا منها تسليم جوالاتها.
ورجحت المصادر أسباب اقتحام منزل الناشطة الحمادي ومصادرة هواتفها الشخصية لاتهامها بالتخابر مع الحوثيين .
واستنكر ناشطون محليون تصرف السلطات الأمنية على ذلك النحو، الذي وصفوه بـ"غير القانوني والأخلاقي".
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