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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام: نزع 1700 لغم حوثي خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المركز السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الثلاثاء 14 يوليو 2020م، انتزاع أكثر من ألف لغم خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري.
وأضاف المركز التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان صحفي، أنه تمكن خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2020م، من انتزاع 1,014 لغمًا و686 ذخيرة غير متفجرة.
ولفت إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 173,837 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء
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