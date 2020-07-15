شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: الاعلان عن فتح جسر الملك فهد مع البحرين في هذا التاريخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن جسر الملك فهد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة سوف يتم إعادة تشغيله خلال شهر أغسطس القادم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة جاهزية الأجهزة الـعاملـة بالمنافذ سواء الجوازات أم الجمارك وغيرها لاستئناف حركة التشغيل واستقبال العابرين وفق أعداد تحددها الجهات المعنية في حينه، مع تطبيق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد الـصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية.

وقالت جريدة «اليوم» السعودية إنه لا فتح لمنافذ المنطقة الحدودية، وتشمل جسر الملك فهد، ومنافذ «الرقعي، والخفجي، والبطحاء» قبل موسم الحج، وأنه سيبدأ تدريجيا فور صدور القرار بذلك من الجهات المختصة.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد كشفت عن اكتمال مشروع الـبوابات الجديدة بعد إزالـتها الـبوابات القديمة بالجانب السعودي ضمن تنفيذها خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مناطق الإجراءات بالجانبين السعودي والبحريني خلال فترة توقف السفر الحالية بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مبينة أن العمل جار لإطلاق المرحلة الأولـى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم.

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وأشار الـرئيس الـتنفيذي لـلـمؤسسة م. عماد المحيسن لـ«الـيوم» إلـى أن الخطة تضمنت إعادة سفلـتة وتخطيط جميع مناطق الـسفر، وإجراء الـصيانة الشاملة لجميع كبائن الإجراءات، والبدء في تشغيل كبائن دفع الـرسوم الجديدة بالجانب السعودي، وتعقيم وتطهير المباني والمرافق ومسارات المركبات والـشاحنات وفق جدول زمني.

ولفت م. المحيسن إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على تطوير البنية التحتية التقنية لأعمالـها، في مقدمتها الـتحول إلى الدفع الإلـكتروني من خلال بوابات الـرسوم، مؤكدا الـتركيز علـى إنجاز الـكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين الـسعودي والبحريني التي تصب في خدمة المسافرين والمستفيدين بما فيها تحسين الخدمات ومسارات الشحن.