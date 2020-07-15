شاب يمني ينافس على مقعد مجلس النواب الامريكي لولاية متشجن بقوة .. الإسم والصورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ينافس الشاب اليمني الامريكي ابراهيم عياش على مقعد مجلس النواب الامريكي لولاية متشجن .. وقال ناشطون في،الفيس،بوك ان ابراهيم عياش ترشح ويأمل ان يفوز في،ظل تواجد عربي، كبير وطالب اليمنيون بدعم عياش،فهو منكم وفيكم واعتبروا فوزه فوز لكل يمني وعربي ومسلم في الولايات المتحده الامريكية.

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