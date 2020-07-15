عاجل .. هذا ما يحدث شمال الضالع الان

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية فيمحافظة الضالع جنوب اليمن ان القوات المشتركة في حبيل العبدي وباب غلق والمشاريح تخوض مواجهات شرسة ضد مليشيا الحوثي تشاركها المدفعية بضربات محكمة على مواقع المليشيا الحوثية.

واضافت المصادر ان القوات المشتركه و الحزام الأمني تمكنت من تحرر مواقع هامة في حبيل العبدي اهما تبه الهوى - وقرن الليث في جبهة الفاخر ولازالت الاشتباكات في حبيل العبدي إلى اللحظة.

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وفي جبهة باب غلق ذكرت المصادر ان المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تجري الآن في ظل تعزيزات حوثية بعد انكسارها وتقدم للقوات المشتركة هناك حيث عززت قوات الحزام الأمني و السلفيين من تواجدهم بقوة واحرزت تقدم في بعض المواقع .

وبحسب المصادر ان جبهة المشاريح حجرهي الأخرى اشتدت وتخوض معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي.

واوضحت المصادر ان المواجهات لازالت تجري حتى اللحظة ولم يتم التطرق الى عدد الضحايا من الطرفين .