الميسري يصدر قرارا جديدا بتعيينات في وزارة الداخلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري قرارا بتشكيل المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية . وقضت المادة رقم (١) من القرار رقم (٢٧٥) للعام ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس التأديبي برئاسة وعضوية ضباط وزارة الداخلية على النحو الاتي : ١- اللواء/ محمد مساعد الامير وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات (رئيسا) . ٢- اللواء/ محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية ( عضوا ). Advertisements ٣- العميد / د طارق بن عمير النسي مدير عام الشؤون القانونية وقضاء الشرطة ( عضوا ). ٤- العميد/ عدنان محفوظ قاسم القلعة مدير عام الرقابة والتفتيش ( عضوا احتياطيا ) . ٥- العميد/ رياض عبدالعزيز السقاف مستشار وزير الداخلية ( عضوا احتياطيا ). و بموجب المادة رقم (٢) لقرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد المسيري يتولى المجلس التأديبي المهام و الاختصاص المشار اليها في قانون هيئة الشرطة رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٠ م بالنظر لمخالفات منتسبي وزارة الداخلية ."

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