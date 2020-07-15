شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : معركة طاحنة في الحديدة وحصيلة ثقيلة على الحوثيون(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد تظهر جانبا من اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة الحديدة، غربي اليمن، جراء هجومين منفصلين شنتهما جماعة الحوثي ، فجر الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، في خرق صارخ لوقف إطلاق النار.

وتظهر المشاهد لحظة كسر الهجوم الذي نفذته مجموعة قتالية خاصة استقدمتها جماعة الحوثي من صعدة بهدف إحداث خرق باتجاه الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين ضمن مخطط تصعيدي بدأته الأسبوع الماضي في قطاعات جنوب الحديدة.

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وعقب ساعة من كسر هجومها في شارع الخمسين نفذت جماعة الحوثي مماثلا في قطاع مدينة الصالح شرق مركز المحافظة وسرعان ما انتهى بالفشل وسقوط المزيد من عناصرها بين قتلى وجرحى.

ووفقا لما أفاد به الإعلام العسكري فإن تحركات جماعة الحوثي داخل مدينة الحديدة واستعداداتها للهجوم كانت مرصودة بدقة منذ وصول التعزيزات القادمة من صعدة، الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة في الهجوم وجعلها فريسة سهلة لأبطال القوات المشتركة.

ولفت إلى أن الحماس المبالغ به في صفوف المجموعة القتالية القادمة من صعدة ومحاولتها التقدم من منافذ مكشوفة ضاعف من حجم الخسائر في صفوفها، قتلى وجرحى اكتظ بهم مستشفى الكويت الواقع تحت سيطرتها وسط المدينة.

يشار إلى أن تصعيد جماعة الحوثي منذ مطلع الأسبوع الماضي، والذي شمل قطاعات الجبلية والفازة وحيس والدريهمي والجاح انتهى بالفشل الذريع.