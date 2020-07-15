شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع طارئ وقرارات حاسمة : الحوثيون يحسمون الجدل حول كفاءة المشاط برئاسة المجلس السياسي الأعلى وتفاجئ الأخير بهذا القرار الصادم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس السياسي لجماعة الحوثي بصنعاء مساء امس الثلاثاء تمديد فترة رئاسة المجلس ، مهدي المشاط، لعام كامل.

وأقر المجلس السياسي التابع للحوثيون تمديد فترة رئاسة المشاط لعام كامل والذي يبدأ من 24 أغسطس 2020م .

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جاء ذلك أثناء إجتماع أعضاء مايسمى المجلس السياسي الذي أكد على ان فترة التمديد جاءت بعد نجاح المشاط في إدارة عمليات ما يسمى توازن الردع التي نفذتها جماعة الحوثي بإتجاه الأراضي السعودية.

وإستعرض الإجتماع ما إعتبره الإنجازات العسكرية النوعية في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير والرد الفوري والدقيق على أي اعتداءات أو جرائم يرتكبها العدوان بحق اليمن بحسب بيان إجتماع المجلس .

كما جدد المجلس السياسي للحوثيين التأكيد على مواقف الجمهورية اليمنية الثابتة، تجاه القضية الفلسطينية والبيان الصادر عن المجلس في يونيو 2019م الذي دعا لموقف عربي وإسلامي موحد عبر خطوات عملية وميدانية سياسية وعسكرية واقتصادية لدعم تحرير فلسطين من احتلال الكيان الصهيوني الغاصب حدزعمه.