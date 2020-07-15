شكرا لمتابعة خبر عن توتر متصاعد : قوات طارق عفاش تتوعد قبائل الصبيحة .. والأخيرة ترد بهذه الطريقة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت ألوية حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش قبائل الصبيحة بالرد القاسي والمؤلم،على خلفية إختطاف 9من أفرادها.

وهددت قوات، طارق عفاش ، في بيان قبائل الصبيحة بالرد على ماتقوم به القبائل من قطع للطرقات والإختطافات التي تطال ألوية حراس الجمهورية حد زعمها .

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وأكد البيان على أن قبائل الصبيحة ستندم على فعلتها وذلك في تهديد صريح وواضح للقبائل التي ترفض انتهاكات قوات طارق صالح منذ تم تعينه من قبل الإمارات في الساحل الغربي .

وتواصل قوات طارق عفاش استفزاز القبائل تارة بالإختطافات وتارة أخرى بالتصفية والإغتيالات لقياداتها وشخصياتها في محاولة لإخضاع قبائل الصبيحة لتستطع من خلال ذلك تمرير مشاريع واجندات الإمارات الإحتلالية.