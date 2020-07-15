شكرا لمتابعة خبر عن انقلاب في عدن والزبيدي يسعى لتلافي الموقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا أوقف رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي – اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك.

وأكدت المصادر أن عيدروس الزبيدي كلف فضل الجعدي بالقيام باعمال المجلس الانتقالي الجنوبي وتوقيف احمد سعيد بن بريك وذلك بسبب تغريداته التي اعتبرها مخالفه لاتفاق الرياض.

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وأكدت مصادر في عدن أن البيان الذي أعلنته قناة عدن المستقلة ينص على الانقلاب على عيدروس الزبيدي وتشكيل حكومة جنوبية تنفيذ الإدارة الذاتية.

وذكرت المصادر أن هناك خلافات قوية داخل المجلس يسعى الانتقالي الجنوبي لعدم إظهارها لا سيما في المرحلة الراهنة بعد أن اعتبر الزبيدي ما أقدم عليه بن بريك يعد انقلابا صريحا عليه.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يتحكم بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

بينما تمكن مسلحو الانتقالي الشهر الماضي من السيطرة على مقر السلطة المحلية في سقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع في حديبو، مركز المحافظة، التي تتواجد فيها قوات سعودية.

وفي المقابل، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الانفصاليين بتنفيذ انقلاب.

وقالت الحكومة اليمنية إن “مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة”.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية إلى جانب الإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.

ولكن التحالف تصدّع مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في عدن ومناطق أخرى في الجنوب في خرق لاتفاقية سلام مع الحكومة.

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى -وهي من المحافظات الجنوبية- عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان الماضي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”، وسط رفض عربي ودولي.