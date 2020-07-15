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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:50 صباحاً - الفنانة الحسناء نسرين طافش تودع العزوبية وتقرر الزواج..وأصالة نصري تصاب بصدمة كبيرة حين علمت من هو زوجها .. لن تصدق من يكون (صورة)

ردت الفنانة السورية نسرين طافش في مقابلة صحافية على حملة التشويه التي تطالها باستمرار والشائعات المتداولة بشأن علاقتها بالمخرج طارق العريان. 89863661 Advertisements وفي السياق، نشر علي العريان ابن طارق وأصالة فيديو له وهو يدندن أنغام أغنية أجنبية تتحدث عن ذكرياته التي لا يمكن أن ينساها ويتذكرها دائمًا أينما كان. وكان اللافت أنه وضع صور أمه أصالة نصري وأخته غير الشقيقة شام، بينما غابت صور والده طارق العريان، وكأنه يتنكر لوجوده في حياته أو كأنه يعاقبه على خيانته لأمه التي لا يزال يعيش معها. 89863661 89863661

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