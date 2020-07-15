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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:50 صباحاً - ‘‘ساحر’’ يقطع رأس زوجتة في برنامج ‘‘المواهب العالمية’’ أمام الجمهور رغم رجائها له بالتوقف.. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة! (فيديو)

مقطع حقيقي لساحر قطع رأس زوجته بالخطأ خلال تقديمهم لعرض مسرحي ! الزوج لم ينتبه لزوجته تترجاه ليتوقف و هي تعمل كمساعدة له .. و ماتت على الفور بعد زواجهم الذي دام فقط 3 أشهر ! 68354441 Advertisements 68354441 68354441

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