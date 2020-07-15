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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:50 صباحاً - عــــاجل : السعودية تسعد كل المصريين وتعلن عن بشرى مفرحة وخبر سار لطالما أنتظرة السيسي بفارغ الصبر .. شاهد

أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الأربعاء، على ضرورة إيجاد حل لأزمة سد النهضة يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.

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وقال منزلاوي خلال الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بلاده تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأشار الدبلوماسي السعودي إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وأكد المنزلاوي أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء من شانه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

وشدد نائب مندوب المملكة على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

وطالب منزلاوي، الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية.

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرًا لتوتر إقليمي، خصوصًا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحًا في المياه حتى قبل بدء ملء السد.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.

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