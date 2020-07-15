شكرا لبحثكم عن خبر تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة ‘‘سميرة توفيق’’ .. شاهد كيف أصبحت (صور جديدة من داخل المستشفى) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق ومديرة أعمالها، لينا رضوان، تطورات الحالة الصحية للنجمة اللبنانية، بعد إجرائها عملية قلب.

ونشرت رضوان صورا للنجمة اللبنانية من داخل مستشفى كليفلاند العالمي في إمارة ابو ظبي، وعلقت عليها بالقول: "سميرة توفيق بفضل الله بخير والصور تتكلم من ابو ظبي مشفى كليفلاند العالمي.. ولانها سميرة توفيق من زرعت الفرح والبسمة وحصدت بسيرتها الحسنة صداقات الكبار وكانت وما زالت بفضل الله بصمة الجمال وسيدة لونها البدوي، وصاحبة القلب المحب، هي التي لفت العالم بأغنياتها وبدويتها من لبنان موطنها الى مشارق الارض ومغاربها".

وتابعت رضوان: "وكانت الإمارات بكبارها من حفظوا عشرة العمر من زمن الشيخ زايد الراحل الكبير رحمه الله وام الامارات الشيخة فاطمة أبنة مبارك حفظها الله".

وأضافت: "وبعد زمن كانت الدعوة الأولى من قبل الشيخة فاطمة أبنة مبارك حفظها الله، ام الإمارات صديقة العمر معها وصولا إلى جميع الشيخات والشيوخ من احيت افراحهم، وجالست مجالسهن بأجمل الجلسات.. الدعوة هذه المرة من الشيخ عبد الله بن زايد حفظه الله، هم للكرم والوفاء والمحبة معها دوما" لم يغيرهم زمن وهكذا الأصيلين في الدنيا".

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وأتمت بالقول: "بفضل الله وجهد المشفى العالمي في ابو ظبي كليفلاند ومتابعة الحكام والشيخ عبد الله بن زايد ومكتبه، سميرة توفيق اليوم بخير بعد خوف كبير لعارض في القلب وهياليوم تتابع علاجها في بلدها الثاني الأمارات... شكرا" يا أهل أرض الراحل الكبير الشيخ زايد".

واشتهرت المطربة اللبنانية ذات الـ 85 عاما، بالغناء باللهجة البدوية، كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين.