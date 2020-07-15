شكرا لبحثكم عن خبر قصة مثيرة للرئيس سالمين مع عامل مزرعة في أبين أثناء زيارة وفد اجنبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

روى الاكاديمي الجنوبي الدكتور محمد ناصر العولقي قصة الرئيس سالم ربيع علي (سالمين)مع عامل في مزرعة اثناء زيارة وفد اجنبي لمدينة زنجبار بمحافظة ابين.

وقال العولقي في نص منشوره عن القصة:

من المرويات الشعبية عن الرئيس سالمين أنه كان مرة في زيارة الى زنجبار ومعه وفد أجنبي ، وزاروا مزرعة لينين وإثناء وجودهم في المزرعة والمدير يشرح لهم أوضاعها صاح واحد من العمال من خلف المحتشدين حول الوفد : يا سالمين يا سالمين

فصمت مدير المزرعة ، ولكن سالمين مسك بيده وسار الى سيارته وهو يقول له : واصل .. واصل كلامك

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ثم ركب السيارة وغادر هو والوفد المزرعة ، وبعد أسبوعين سمع العامل الذي نادى سالمين أحد الأشخاص يطرق باب بيته في المساء وعندما فتح فوجئ بأن الطارق كان الرئيس سالمين شخصيا !!!

قال له سالمين : أيش كنت تشتي ذاك اليوم لما صيحت لي ومعي الوفد؟

قال الرجل : عادك ذاكر ؟

قال له سالمين : أيوه ذاكر ... بس أنا ما أشتيكم لما أكون مشغول بوفد أجنبي تقاطعون الحديث وتعرضون مشاكلكم قدامه .