شكرا لبحثكم عن خبر فيديو يكشف حقائق جديدة عن الطفلين وائل وجواهر ووضع امهم وحقيقة ما حصل لهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روى حامد البجيدي، خال الطفلين جواهر ووائل، تفاصيل واقعة تركهما تحت أشعة الشمس فترة طويلة بشكل كاد أن يؤدي إلى وفاتهما. وقال البجيدي في مداخلة ببرنامج “الراصد” على القناة الإخبارية، إن والدة الأطفال مطلقة منذ ٦ سنوات، مشيرا إلى أن العائلة لم تقصر معهم.

وأوضح أنهم كانوا في رحلة وباب السيارة كان مفتوحاً ، ذهبوا للعب في سيارات قديمة كانت متوقفة ومفتوحة الأبواب وقفلوا الأبواب على أنفسهم. وأضاف : ” بعد 15 دقيقة افتقدناهم واتصلنا بالجهات المختصة وقدمنا بلاغ” . ووجه خال الأطفال، اللوم، على من صور مقطع الفيديو ونشره، قائلا: “ليته أسقاهم الماء بدلا من النشر”. وأشار إلى أن مصور المقطع “شهر بهما”، مضيفا: “هما الآن في المستشفى ليتم فحصهما ووضعهما الطبي جيد، ويعيشون معنا أحلى عيشة”.

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