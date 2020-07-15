شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: سعودية تشكو اصابتها بالسحر وتروي تفاصيل مروعة عما تراه وتسمعه فهل هناك من يستطيع علاجها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجهشت مواطنة بالبكاء في بث عبر سناب شات، وهي تشكو معاناتها من السحر والعين لمدة ٢٠ عامًا، الامر الذي دفع متابعيها للتعاطف معها والدعاء لها.

وقالت سيدة تدعى جوهرة الفدا، بأنها ترغب في طبيب يساعدها على الوقوف للصلاة، وقراءة سورة البقرة وترى الحروف بشكل صحيح حيث أنها لا تستطيع ذلك.

وتابعت جوهرة أنها مستعدة لأي شيء مقابل أن تصبح طبيعية وتتخلص مما هي فيه.

Advertisements