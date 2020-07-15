شكرا لمتابعة خبر عن قبائل الصبيحة تختطف تسعة جنود من قوات طارق صالح .. رداً على اختطاف 2 من أبناءها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون من قبلية الصبيحة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، 9 من مجندي تشكيلات ’’طارق صالح‘‘ المدعومة إماراتيا في الساحل الغربي لليمن.

ونقلت وكالة ’’الأناضول‘‘ عن مصدر عسكري قوله إن قبائل الصبيحة غربي اليمن، اختطفت الإثنين 9 جنود من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل (علي عبد الله صالح) في الساحل الغربي للبلاد.

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وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت ردا على اعتقال قوات طارق صالح، اثنين من أبناء هذه القبائل بتهمة التجسس، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر أي إفادة من جانب قوات صالح، إزاء الأمر حتى فجر الثلاثاء.

والأحد، حذر المتحدث باسم قبائل الصبيحة أحمد عاطف، عبر بيان، قوات صالح مما سماه ’’اللعب بالنار‘‘، قائلا إن القبائل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء اعتقال شابين من أبنائها.