شكرا لمتابعة خبر عن بعد أن سرب معلومات خاطئة إلى الرئيس هادي .. ولي العهد السعودي يصدر قرار بإيقاف سفير المملكة لدى اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة ان الديوان الملكي السعودي أوقف السفير محمد آل جابر عن عمله كوسيط في مفاوضات الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي عقب نقله معلومات مظللة للحكومة الشرعية برغبة المملكة في بقاء معين عبدالملك في منصبه.

وأكدت مصادر سياسية أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرار بتجميد عمل سفيرها محمد سعيد ال جابر في مشاورات الرياض بسبب معلومات مضلله أبلغها للرئيس عبدربه منصور هادي عن قيادات في المملكة باستمرار إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء.

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المصادر أكدت ان المملكة العربية السعودية لا تتدخل في صناعة القرار السياسي او فرض شخصية سياسية بعينها وان من استغل ذلك بتوجه فردي واجتهاد شخصي ليس لقيادة المملكة دور فيها.

هذا وقد تسبب اصرار السفير السعودي على إعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء إلى فشل تنفيذ اتفاق الرياض وتأجيله مما دفع المملكة إلى تعيين محمد عبيد القحطاني رئيس اللجنة الخاصة بالقيام بعقد المشاورات.

ولي العهد السعودي يصدر قرار بإيقاف

تعود علاقة رئيس الوزراء معين عبدالملك بالسفير السعودي من ملفات إعادة الإعمار التي كان رئيس الوزراء نائب للسفير فيها.