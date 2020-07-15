شكرا لمتابعة خبر عن اتفاق جديد بين الشرعية والمجلس الانتقالي .. بشان صرف مرتبات الجيش والأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد ركن علي منصور الوليدي أن اتفاقا جرى توقيعه قبل قليل بين الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن.

وقال العميد ركن علي منصور الوليدي بمنشور على صفحته بموقع ’’فيسبوك‘‘ في هذه اللحظات يوقع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية رئيس الادارة الذاتية مع محافظ البنك المركزي محضر اتفاق ينظم آلية مزمنة وملزمة التنفيذ ، بشأن صرف مرتبات الجيش والأمن والمقاومة المتوقفة للشهر الخامس على التوالي.

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وأشار الوليدي إلى أن توقيع الاتقاق جرى بحضور النائب العام ومدير البحث الجنائي والجهاز المركزي للرقابة.