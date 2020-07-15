شكرا لمتابعة خبر عن تصريح ناري واتهام خطير : مسؤول حكومي بارز يدعو إلى تشكيل تحالف وطني مع الحوثيين لمواجهة اطماع التحالف في اليمن ويصف السعودية والإمارات بالمحتلين الجدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي الموالية للتحالف الدكتور عصام شريم الى تشكيل تحالف وطني عريض مع الحوثيين ومختلف المكونات السياسية في البلاد لمواجهة أطماع المحتلين الجدد في إشارة منه إلى السعودية والإمارات .

وقال شريم وهو قيادي في حزب المؤتمر في تغريده له على ’’ تويتر ‘‘ الا يجوز ان نشكل تحالفا وطنيا عريضا لمقاومة احتلال البلد والعدوان عليه، في إشارة منه إلى الأطماع السعودية والإماراتية في اليمن وسعيها للسيطرة على موانئ اليمن وسواحله ونهب ثرواته ومقدراته الطبيعية .

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وأضاف شريم ولا يصلح الامر الا بان يعلنوا الناس الولاء لمكون او لحزب او شخص كشرط لانطلاق مشروع وطني او تحالف مقاوم للعدوان الغاشم الذي بات يستهدف الجميع ؟يا كذا يا إما مواقفنا مذبذبه ولما واحد يسكت تقولوا مع العدوان هيا ما هو لكن .

واعتبر محللون سياسيون تغريده شريم دعوة صريحة لتشكيل تحالف وطني مع جماعة الحوثي باعتبارها المكون اليمني الوحيد الذي يواجه التحالف السعودي الإماراتي ويعد في نظر الكثير من اليمنيين المكون الأول الذي يمثل مقاومة لما وصفه شريم في تغريده بالعدوان و احتلال البلد .